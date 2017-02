Zielinski für Remmert

„Wir möchten unsere Vertriebsaktivitäten vor allem in Polen und Tschechien noch weiter ausbauen und unseren dort ansässigen Kunden eine optimale Betreuung garantieren“, erklärt Matthias Remmert, Geschäftsführer der Remmert GmbH.

„Pawel Zielinski bringt die notwendige Erfahrung und Ausbildung mit, um sich dieser Herausforderung zu stellen.“



Bereits seit fünf Jahren ist Pawel Zielinski bei Remmert tätig, zuletzt als Sales Manager Eastern Europe.

Mit der erteilten Vollmacht und der Position als General Manager Eastern Europe vergrößert sich sein Verantwortungsbereich jetzt.



„Automatisierte intralogistische Prozesse haben einen enormen Einfluss auf die gesamte Produktivität des Unternehmens.

Mein Ziel ist es deshalb, jedem Kunden die bestmögliche Lösung und Beratung sowie einen umfassenden Service zu bieten“, erklärt Pawel Zielinski.

Der gebürtige Pole mit einem MBA in Internationalem Industriemarketing und Technischem Vertrieb war bereits an mehr als 300 Remmert-Projekten in Polen, Tschechien und der Slowakei beteiligt.