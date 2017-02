Schmalz feiert Einweihung

Zur offiziellen Einweihung begrüßte das Unternehmen neben dem Ministerpräsidenten auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Verkehrsminister Winfried Hermann sowie weitere Teilnehmer einer rund 70-köpfigen Wirtschaftsdelegation. Kretschmann lobte in seiner Rede die Entwicklung des Schmalz-Standorts in Pune als große Erfolgsgeschichte. Mit dem Neubau habe Schmalz ein weiteres Zeichen gesetzt und beste Voraussetzungen für den künftigen Erfolg geschaffen.



Schmalz mit Hauptsitz in Glatten (Schwarzwald) beschäftigt weltweit mehr als 1.100 Mitarbeitende und ist mit eigenen Standorten in weiteren 16 Ländern vertreten. In Indien ist das Unternehmen bereits seit 1999 mit einer eigenen Niederlassung aktiv. „Für uns war es eine große Ehre, die Delegation um den Ministerpräsidenten in Pune begrüßen zu dürfen. Der Besuch unterstreicht unsere gute Zusammenarbeit mit der baden-württembergischen Landesregierung“, so Geschäftsführer Wolfgang Schmalz. Die Schmalz India Pvt. Ltd. vertreibt in ganz Indien Vakuumtechnik für die Automatisierung und Handhabung – mit 115 Mitarbeitern sowie Verkaufsbüros in Pune, Delhi und Chennai. Gleichzeitig fertigt Schmalz in Pune verschiedene Produkte, insbesondere für die Vakuum-Automation.



Mit dem Bauprojekt hat das Unternehmen nun die Voraussetzungen geschaffen, um der zunehmenden Nachfrage nach Vakuum-Lösungen auch in Zukunft gerecht zu werden. Gebaut wurde dabei direkt im Anschluss an das bestehende Gebäude. „Unser über viele Jahre aufgebautes Wissen rund um den lokalen Markt hilft uns bei so wichtigen Entscheidungen, ob und wie wir weiter expandieren wollen. Wir haben künftig mehr als doppelt so viel Fläche wie bisher für Produktion, Lager und Büros zur Verfügung – das sind beste Voraussetzungen, um weiter zu wachsen“, sagt Wolfgang Schmalz. Neben modernen Arbeitsplätzen wird den Mitarbeitenden künftig auch ein Betriebsrestaurant zur Verfügung stehen.



Der für die weltweite Produktion verantwortliche Geschäftsführer Andreas Beutel betonte in seiner Ansprache, wie wichtig es sei, auf den bedeutendsten internationalen Märkten mit eigenen Niederlassungen präsent zu sein. „Indien ist neben unserem Hauptproduktionsstandort in Glatten ein wichtiger Baustein im weltweiten Netzwerk der Schmalz-Gruppe – und zählt mit China und den USA zu unseren größten Niederlassungen weltweit.“



Nach der offiziellen Einweihung hatten die Delegationsteilnehmer die Chance, bei einem kurzen Unternehmensrundgang die Arbeit eines schwäbischen Mittelständlers in einer indischen Metropole live zu erleben. „Hausherr“ Philip Mani, Geschäftsführer Schmalz India Pvt. Ltd., führte die Gruppe durch verschiedene Bereiche des Unternehmens.