KLU lädt ins Boot Camp

„Boot Camp: Digitalization in Logistics“: Der dreitägige englische Workshop in der Hamburger HafenCity richtet sich an Bachelor-Studierende aus aller Welt. Die Teilnahme am Boot Camp ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 17. März möglich.



Kein Tag vergeht, ohne dass eine neue technische Lösung für die Logistik auf den Markt kommt: Smart Devices erlauben es, Standort- und Bestandsdaten in Echtzeit zu erfassen und weiterzuleiten. Fortschritte in der Robotik ermöglichen eine bisher unbekannte Automatisierung im Lager und in naher Zukunft die Auslieferung der Ware durch Drohnen, Big Data unterstützt Unternehmen dabei, LKWs so durch den Verkehr zu führen, dass sie beim Kunden eintreffen, wenn dieser auch zu Hause ist. Es bestehen hohe Erwartungen an die Entwicklung und Wirkung dieser für die Lieferkette 4.0 wichtigen Technologien.



Drei Top-Unternehmen aus der Branche, unter ihnen die Lufthansa Technik AG, zeigen auf, wie sie sich die neuen Technologien zunutze machen. In einer ausgewogenen Mischung aus Vorlesungen, Präsentationen, Fallstudien, Gruppenarbeiten und -diskussionen bearbeiten die Boot Camp-Teilnehmer wichtige Fragestellungen: Welches Potenzial haben neue Technologien zur Optimierung von Prozessen? Wo können sie zur Steigerung der Flexibilität genutzt werden? Wie sammelt und analysiert man Daten zum Nutzen der Supply Chains? Wie können Kunden von den neuen Technologien profitieren?



Der Workshop wird inhaltlich begleitet von Asvin Goel, Associate Professor of Logistics and Supply Chain Management, Dimka Karastoyanova, Associate Professor of Data Science and Business Intelligence und André Ludwig, Associate Professor of Computer Science in Logistics. Alle drei Professoren erforschen an der KLU, wie die Einführung digitaltechnischer Systeme die Logistik und das Supply Chain Management verändert.



Das Angebot richtet sich an interessierte Bachelor-Studierende mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund. Bewerbungsbeginn ist der 01. Februar, Bewerbungsschluss der 17. März. Die Bewerber erhalten bis zum 24. März Antwort auf ihre Anmeldung. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Alle Boot Camp-Teilnehmer erhalten ein Abschluss-Zertifikat. Das Boot Camp ist kostenlos.



Weitere Informationen und Anmeldung unter www.the-klu.org/bootcamp