Rosenbach führt Fachverband

„Unsere Branche befindet sich gerade in einem grundlegenden Wandel. Geschwindigkeit und Komplexität der Veränderungen nehmen immer weiter zu. Der Anpassungsdruck für alle Unternehmen steigt. Ich will diesen Wandel mitgestalten und werde meine Erfahrungen dazu im Fachverband einbringen“, betonte Klaus-Dieter Rosenbach.



Rosenbach übernimmt das Amt von Wilfried Neuhaus-Galladé. Der geschäftsführende Gesellschafter der J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG führte das Amt insgesamt sechs Jahre lang.