IWL zeigt WMS-Trends

Es werden regelmäßig neue Trends und Entwicklungen in der Logistik untersucht. Die Leistungsfähigkeit von WMS wird dabei immer mehr zum ent-scheidenden Wettbewerbsfaktor. Deshalb hat das Ulmer Beratungshaus die wichtigsten Anforderungen in seiner aktuellen Studie zusammengefasst. Auf der Stuttgarter Logimat präsentiert die IWL ihre Ergebnisse und bindet diese aktiv in die eigene Suchmaschine »wmsfinder.com« ein.



www.iwl.de