Einer für die schweren Fälle

Alu-Point, Händler und Bearbeiter von Aluminium, Buntmetall und Kunststoffen, befördert in seinem Lager am Standort Harsum Platten, Rohre, Stangen und Profile. Durch den Umstieg von Standard-Frontstaplern und Rollwagen auf den Mehrwege-Seitenstapler DS27 von Hubtex profitiert das Unternehmen von sichererem Handling und einem effizienteren Prozessablauf bei der Beförderung von Langgütern. Der Elektro-Mehrwege-Seitenstapler sorgt bei Alu-Point für den Transport von Vormaterial zur Bestückung der Maschinen. Der Dreirad-Vierwegestapler mit Standkabine befördert Profile von bis zu sechs Meter Länge bei einer Maximallast von 2,7 Tonnen. Mit seiner Nutzbreite von 1,20 Metern kann der DS27 auch in schma-len Gängen Werkstoffe bis zu einer Höhe von 6,10 Meter einfach und sicher einlagern.



