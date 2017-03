Stets gut (auf)geladen

Die Selectiva-Familie (Foto) wurde um Modelle in den Leistungsklassen 2 kW und 3 kW erweitert. Die Ladegeräte sind für Antriebsbatterien mit 24 und 48 V ausgelegt. Der Ri-Ladeprozess reduziert dabei die Überladung auf ein Minimum. Auch wurde mit dem »Cool Battery Guide Easy« eine Lösung entwickelt, die für eine optimale Ausnutzung des Batteriepools sorgt. Eine Steuereinheit in Verbindung mit einem LED-Streifen an jedem Ladegerät führt den Benutzer zu der Batterie, die am längsten voll geladen ist. Mit der Switch Box präsentiert der Spezialist für Batterieladetechnik zudem eine Lösung, mit der Batterien auch bei einer längeren Lagerzeit dauerhaft aufgeladen bleiben.



