Liften mit Baoli

Das Fahrerschutzdach und das schräge Gegengewicht dieser Stapler sind so gestaltet, dass der Fahrer eine gute Sicht hat. Die verschiedenen Modelle der Produktfamilie haben zahlreiche Komponenten gemeinsam. Dadurch sind sie einfach zu warten, und die Ersatzteile können effizient verwaltet werden. Die Lagertechnikgeräte sind geeignet für Anwendungen wie das Be- und Entladen von Lastkraftwagen bis hin zu umfangreichen Einsätzen in der Logistik. Die Nieder- und Hochhubwagen bieten Tragfähigkeiten von 1 bis 2,5 Tonnen.



