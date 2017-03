120 Quadratmeter Dematic

Unter anderem stellt das Unternehmen sein A.R.M. (Automatic Robotic Manipulator) Piece Picking System für Packstücke bis sechs Kilogramm vor. Die Lösung ist in einem Multishuttle einsetzbar, verfügt über einen Roboterarm mit sechs Freiheitsgraden und eine 3D-Kamera. Auch wird ein Prototyp für ein fahrerloses Trans-portsystem (FTS) mit Roboter-Aufbau gezeigt: das Flex Truck A.R.M. Case Picking System. Das FTS bewegt sich dank intelligenter Navigation selbstständig im Raum. Sein Roboterarm verfügt über sechs Achsen und kann sich frei in alle Richtungen bewegen, auch wenn das FTS still steht. Auch die vollautomatische Palettierlösung AMCAP (Auto-mated Mixed Case Palletising, Foto), wird zu sehen sein.



