Leo legt jetzt los

Auf der Messe wird Bito (Halle 3, Stand 3C21) den Prototyp des fahrerlosen Transportsystems Leo Locative gegen die Serienversion austauschen: Der einfach zu bedienende automatisierte Behältertransporter kommt in den Verkauf. »Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht«, so Dennis Ramers, Produktmanager Leo Locative. Von Bito als Paket geliefert, vom Kunden selbst aufgebaut und mit wenig Infrastruktur sofort aktivierbar– das ist das Prinzip dieses Systems. Den Leo gibt es zur Markteinführung in drei verschiedenen Starter-Kits.



www.bito.com