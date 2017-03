Powerhouse SSI Schäfer

Auf der Messe präsentiert sich SSI Schäfer (Halle 1, Stand 1D21) mit Systemlösungen für die Intralogistik, mit einer weltweit neu ausgerichteten Vertriebsstruktur für automatisierte Gesamtsysteme sowie mit der neuen SSI Schäfer IT Solutions. Mit dem IT-Powerhaus, das einen eigenen IT-Stand in Halle 7 (Stand 7D49) hat, ist SSI Schäfer der perfekte Partner, um Abläufe zu analysieren, zu optimieren und zu visualisieren. Live in Halle 1 zu sehen ist u.a. der Lagerlift »LogiMat« (Foto).



