Viastore 4.0

Im Fokus stehen zukunftsweisende Technologien rund um das Thema Industrie 4.0. Diese können die Besucher selbst ausprobieren und live in Aktion erleben– zum Beispiel mit Hilfe von 360 Grad Filmen, per Virtual Reality oder mittels Smart Glasses. Auch Viastore Software (Halle 7, Stand 7D05) hat einiges zu bieten– darunter die neueste Version seines Warehouse-Management-Systems Viadat sowie Lösungen mit SAP EWM on S/4HANA.



