Joint Venture

Als Hauptkunde von Icotex wird MCFA die Komponenten in der Herstellung von Flurförderzeugen im Werk in Houston einset-zen. MCFA ist der Vertriebspartner von Jungheinrich für die USA, Kanada und Mexiko. Die Eröffnung des ca. 6.600 qm großen Icotex-Werks im texanischen Conroe ist für den Spätsommer 2017 geplant. Icotex wird 80 Mitarbeiter beschäftigen und langfristig mehr als 600 verschiedene Komponententypen in der modernen Produktionsstätte fertigen.



