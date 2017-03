Auszeichnung für Egemin in China

Damit gehört Egemin zu den Top 10 der »Innovative AGV Products« in China. Organisiert wird der Award vom Logistics AGV Robot Magazin, dem Logistics AGV Robot Institut sowie der Hannover Messe. »Dass wir es als einziges ausländisches Unternehmen in diese Marktübersicht geschafft haben, ist für Egemin in China ein wichtiger Meilenstein«, sagt Arion Wang, Country Manager im chinesischen Team von Egemin (Foto). Hauptvorteile des E’gv FLV 3315/C ist die verstellbare Gabel.



