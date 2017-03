Spitzenwert beim Containerumschlag

2015 wurden 3,6 Millionen TEU umge-schlagen. »Im ersten Halbjahr 2016 lagen wir noch unter dem Vorjahreswert. Umso erfreulicher ist es, dass wir in einem schwierigen Marktumfeld aufgrund der guten Entwicklung im zweiten Halbjahr einen leichten Zuwachs erzielt haben«, so Duisport-Vorstandsvorsitzender Erich Staake. Der Gesamtumschlag lag 2016 mit 66,8 Mio. Tonnen leicht unter dem Vorjahr (68,5 Mio. Tonnen). Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Staake hier ein leichtes Plus.



www.duisport.de