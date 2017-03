Auf das Label kommt es an

Industrie 4.0 beginnt mit intelligentem Behältertracking: Schreiner Pro-Tech (Halle 4, Stand 4G15) präsentiert auf der Messe in Stuttgart den neu erschienen Leitfaden »Mehrweg-Transportbehälter mit RFID«– sowohl am Stand als auch im Rahmen eines entsprechenden Vortrags von Frank Linti am Dienstag, 14. März 2017, um 15.25 Uhr im Forum F (Halle 4). Dieser beschäftigt sich mit den Anforderungen, Spezifikationen und Produktlösungen für Mehrweg-Transportbehältnisse. Er bietet eine gute Orientierung für alle großen Betreiber von Mehrwegbehälter-Systemen, die ihre Transportbehältnisse (engl. RTI = Returnable Transport Items) mit RFID ausstatten wollen. Als Basis für alle Lösungsszenarien dient Schreiner Pro-Techs breites Portfolio an RFID-Labels– speziell entwickelt für die Kennzeichnung von Produkten aus Metall.



www.schreiner-protech.com