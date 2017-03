Weiterer Zuwachs bei Yale Europe

Die beliebte MS-Serie wurde um den MS12-16IL und MS20 (Foto) erwei-tert. Ebenso wie der kürzlich eingeführte MS10-16 zeichnen sich die Fahrzeuge von Yale (Halle 9, Stand 9F32) durch eine deutlich verbesserte Hubgerüstdurchsicht und eine noch exaktere Lasthandhabung aus. Die neuen Modelle mit Initialhub verfügen über eine Tragfähigkeit bis 1,6 Tonnen und ergänzen zusammen mit einer Zwei-Tonnen-Variante die Standardfahrzeuge dieser Baureihe. Die Geh-Gabelhochhubwagen MS12-16IL sind aufgrund ihrer Eigenschaft, die doppelte Last aufnehmen zu können, sowie der Tatsache, dass sie eine viel höhere Bodenfreiheit bieten, eine echte Alternative zur MS-Standardserie. Die leicht zugänglichen Bedienelemente am Armaturenbrett, der mittig angelenkte Deichselarm sowie die intuitive Geschwindigkeitssteuerung bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von sechs km/h ermöglichen in Kombination mit einem niedrigen Lärmpegel von nur 67,7 dB(A) einen komfortablen und stressfreien Betrieb.



