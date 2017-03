Ausgezeichnetes Design

Sie wollen die Förderanlagenindustrie umkrempeln mit einem neuen, stromlinienförmig gestalteten Konzept, das voll mit funktionellen Ideen ist und mehrfach weltweit patentiert wurde. Das Unternehmen bietet jetzt ein innovatives Fördersystem an, das von Dieter Specht, dem Gründer der Interroll-Gruppe, entwickelt wurde und das weltweit über Hersteller von Förderanlagen und Logistik-Systemanbietern angeboten werden soll. »Wir wollen den Herstellern von Intralogistiksystemen und Förderanlagen etwas Avantgardistisches bieten. Wenn ein Betreiber für sein Logistik- und Verteilzentrum an unserem ZPC-System interessiert ist, können wir ihn gerne mit einem Hersteller bzw. Systemintegrator in Verbindung bringen«, so Denis Ratz. ZPC-System bedeutet »Zone-Powered-Conveyor«-System, bei dem jede Zone separat gesteuert und angetrieben ist. Das System scheint enorm flexibel und anpassungsfähig zu sein und es ist energiesparend: es kann langsam oder schnell fördern und wo erforderlich natürlich staudrucklos stauen. Zudem kann es mit jedem höheren IT- oder Bussystem sehr leicht kommunizieren. Inzwischen wurde das Design mit dem Red-Dot-Preis ausgezeichnet.



www.avancon.com