Mehr Spielraum

Neu sind die variablen Dimensionen des Kommissionierwagens bei Länge, Breite und Höhe. Standard ist out, Individualität ist in. Das kleinste Modell misst 886 x 410 x 1.170 Millimeter, die Maxi-Version bringt es auf 1.816 x 810 x 1.870 Millimeter (Länge/Breite/Höhe). Dazwischen ist der KT3-X in drei bis zehn Zentimeter Schritten individuell konfigurierbar, ohne dass die Kosten das Maß übersteigen. Das schafft Spielraum für wirtschaftliche Kleinserien bis zu 100 Stück. Weitere Informationen gibt es bei Wanzl auf der Logimat (Halle 1, Stand 1 G01/G02).



www.wanzl.com