Hoch hinaus mit TGW

Der neue TGW Mustang legt noch ordentlich nach– in der Leistung, Qualität und Höhe. Der intelligente TGW Mustang wird mit einer innovativen Anti-Schwing-Regelung ausgestattet: Das bedeutet, dass bis zu 18 Metern kein Anti-Pendel-Antrieb benötigt wird. Für eine einfachere und schnellere Wartung ist ebenso gesorgt: Zustandsanalysen werden per Online-Monitoring und Kameraüberwachung am Lastaufnahmemittel rasch vorgenommen, Störungen umgehend erkannt. Die neue Generation des TGW Commanders bietet zudem für die Visualisierung und Bedienung des Geräts Tablets an.



