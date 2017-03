Schwerkraft hilft beim Energiesparen

Die in voller Funktion gezeigte Demo-Anlage erfüllt komplexe Transport- und Pufferfunktionen, wie sie etwa bei Fertigung und Bestückung von Instrumententafeln, Mittelkonsolen oder Fahrzeugtüren anfallen. Größter Vorteil des Ferag-Systems gegenüber Elektrohängebahn & Co.: Schon bei leichtem Gefälle bewegen sich die Skyfall-Gehänge ausschließlich mit Hilfe der Schwerkraft und sparen so Energie und Betriebskosten ein. Darüber hinaus setzt die Hängefördertechnik, die sich auch für die Produktionslogistik eignet, Maßstäbe in Sachen Skalierbarkeit: Sie lässt sich ohne großen Aufwand erweitern und umbauen.



