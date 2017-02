Yusen Logistics ausgezeichnet

Die Auszeichnung würdigt die Qualität der von Yusen Logistics zur Verfügung gestellten Vendor- Managed-Inventory-Lösung für Zentral- und Osteuropa mit 1.400 Produktlinien, darunter sowohl Drogerieartikel, trockene Lebensmittel und Wein als auch eigene Marken von Tesco.



Die Tätigkeit wird im Distributionszentrum von Stran?ice (nahe Prag) ausgeführt, von wo aus Lagerdienstleistungen und verschiedene Mehrwertdienste für 75 Tesco-Zulieferer bereitgestellt werden.



Dieser sehr komplexe Vorgang erfordert eine wöchentliche Rotation von bis zu 100 beladenen Aufliegern. Einzelne Verbrauchereinheiten werden etikettiert, umverpackt, palettiert und dann an alle nationalen Distributionszentren in den CEE-Staaten geliefert. Außerdem umfasst die Tätigkeit die Einführung neuer Sortimente für langfristige und saisonale Projekte.



John Steventon, Head of Tesco Primary CEE: "Die Auszeichnung ist in Anerkennung für die großartige Arbeit, die das Team von Yusen Logistics geleistet hat. Hierzu zählt vor allem die schnelle Reaktionsfähigkeit und Flexibilität, die dazu beigetragen hat, dass die rechtzeitige Verfügbarkeit der Waren zur Weihnachtszeit für die Endkunden sichergestellt werden konnte.



Stellvertretend für Yusen Logistics Tschechien nahm Jan Lonek, Business Development Manager Retail, die Auszeichnung entgegen: "Wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung als Anerkennung unserer Dienstleistungen für Tesco erhalten zu haben. Wir werden mit unserer Einsatzfreude und Leistungsbereitschaft weiterhin für eine kontinuierliche Verbesserung der Logistikprozesse von Tesco sorgen.“