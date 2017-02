DB Schenker investiert in uShip

25 Millionen US-Dollar (rund 24 Millionen Euro) investiert das globale Logistik-Unternehmen im Zuge einer Kapitalerhöhung in die Online-Plattform für Speditions- und Transportdienstleistungen.



„Der Ausbau unserer erfolgreichen Kooperation wird unser Transport-Management schneller, einfacher und effizienter machen und uns helfen, als Marktführer im europäischen Landverkehr noch größere Frachtvolumen zu bewältigen. Außerdem wollen wir so in hohem Tempo neue Wachstumschancen abseits unserer traditionellen Geschäftsmodelle entwickeln und ergreifen“, sagte Jochen Thewes, CEO der Schenker AG: „Unsere bislang größte Beteiligung an einem digitalen Unternehmen zeigt, dass wir es ernst meinen mit Innovation bei DB Schenker. Wir nehmen Geld in die Hand, um die Zukunft der digitalen Logistik zu gestalten“, so Thewes weiter.



Mike Williams, CEO von uShip, sagte: „Beispiellose Investitionen in Logistik-Technologie revolutionieren den Transport von Gütern. Große Unternehmen wie DB Schenker handeln vorausschauend, indem sie auf Innovation setzen, um ihr Geschäft zu automatisieren und zu digitalisieren und es effizienter und profitabler zu machen.“ Er ergänzte: „Das vergangene Jahr zeigt, dass uShip und DB Schenker hervorragend zusammenpassen, um diese Transformation anzuführen. Wir sind begeistert, dass DB Schenker durch sein strategisches Investment unsere Partnerschaft vertieft.“ Mit der Minderheitsbeteiligung erhält DB Schenker einen Beisitzer-Posten im “Board of Directors“ von uShip.



uShip und DB Schenker hatten bereits im Mai 2016 einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die uShip Plattform, die erfolgreich Absender und Transporteure in mehr als 19 Ländern zusammenbringt, ist in der Branche führend darin, Gütertransporte über mobile Geräte wie Handys und Tablets zu organisieren. Sie wird zunächst im Landverkehr von DB Schenker angewendet. So sollen die rund 30.000 Transportpartner des europäischen Landverkehrsnetzwerkes künftig über eine DB Schenker-Plattform namens „Drive4Schenker“ mit uShip-Technik online mit ihrer Fracht zusammengebracht werden. Der neue Service startet diesen Monat in Deutschland, der Ausbau erfolgt schrittweise.



Die Beteiligung von DB Schenker an uShip fügt sich ein in die Digitalisierungsoffensive des DB Konzerns. Das Team des im Zuge dieser Offensive gegründeten Venture Capital Fonds „Deutsche Bahn Digital Ventures GmbH“ stand DB Schenker bei der Transaktion beratend zur Seite.