Bildverarbeitung auf Wachstumskurs

Auch der Auftragseingang legte gegen Jahresende nochmals deutlich zu, so dass die Branche – allen politischen Unsicherheiten zum Trotz – gelassen in das neue Jahr gestartet ist.



„Bildverarbeitung liegt im Trend. Das Wachstum setzt sich fort. Seit Jahren erobert sich die europäische Bildverarbeitungsindustrie neue Anwendungen und Märkte. Viele Zukunftsvisionen wie beispielsweise die Fabrik oder das Auto der Zukunft sind nur mit der Schlüsseltechnologie Bildverarbeitung realisierbar. Und neue Trends wie Embedded Vision eröffnen weitere Anwendungsfelder“, sagte Dr. Olaf Munkelt, Vorsitzender des Vorstandes VDMA Industrielle Bildverarbeitung, anlässlich der Veröffentlichung der neuen VDMA Zahlen. Mehr Details zu Produkten, Absatzmärkten und Anwendungen sowie eine genauere Wachstumsprognose folgen im Juni, wenn die Auswertung der jährlichen VDMA IBV Marktbefragung vorliegt.



Wachstumsmarkt Industrielle Bildverarbeitung



Die Bildverarbeitungsindustrie in Deutschland und Europa meldet seit Jahren Umsatzrekorde und Wachstum. Innerhalb von zehn Jahren (2005 – 2015) hat sich der Umsatz der Branche verdoppelt. Alleine die deutsche Bildverarbeitungsindustrie erzielte 2016 voraussichtlich einen neuen Rekordumsatz von 2,3 Milliarden Euro (plus 11 Prozent).



Grund für den Boom: Mit Bildverarbeitungssystemen lernen Maschinen und Roboter zu „sehen“. Diese Schlüsseltechnologie kommt nicht nur im weltweiten Automations-Wettlauf der klassischen Industriezweige verstärkt zum Einsatz, sondern erobert sich auch ganz neue Branchen. Verbesserte Qualität, höhere Zuverlässigkeit, mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sind Eigenschaften, die in den nichtindustriellen Einsatzfeldern ebenso gefragt sind wie in der industriellen Fertigung.