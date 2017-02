In dieser Funktion leitet sie sämtliche europäischen Marketing- und Kommunikationsaktivitäten und ist Bindeglied zum Global Marketing in New Bremen, USA.

Annette Walter bringt langjährige Erfahrungen im internationalen B-to-B-Marketing mit.

Nach Führungspositionen in der Automobil- und Mobilfunkbranche war sie zuletzt als Marketingleiterin eines internationalen Anbieters für Elektronikkomponenten tätig.