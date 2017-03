Nach dem ersten Hype rund um den 3D-Druck ist ein langsamer Einzug in verschiedene Wirtschaftsbereiche festzustellen. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen des Forums Transportlogistik die damit verbundenen Potentiale und Risiken für die Wirtschaft und die Logistik diskutiert.



Renommierte Vertreter aus der wirtschaftlichen Praxis und der anwendungsorientierten Forschung geben hierzu an der TU Dortmund einen vertieften Einblick in technologische Entwicklungen des 3D-Drucks, potentielle Einsatzfelder sowie Strategien zur Integration des 3D-Drucks in der Transportlogistik. Innovationen, neuartige Geschäftsmodelle und Einflüsse auf Produktions- und Lieferungsketten sowie auf die Logistik stehen hierbei im Vordergrund.



Das Forum Transportlogistik wird am Campus Süd der TU Dortmund, am 29. März 2017 zwischen 10 und 16 Uhr, stattfinden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.



Anmeldung unter: www.itl.tu-dortmund.de/Forum-Transportlogistik-2017