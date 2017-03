Top-Job-Siegel für Remmert

Damit gehört das Löhner Unternehmen zu den besten Arbeitgebern im deutschen Mittelstand. Das Qualitätssiegel vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) erhalten Unternehmen, die sich konsequent für eine gesunde und leistungsstarke Arbeitsplatzkultur einsetzen. Mit dem Unternehmensvergleich TOP JOB nimmt die zeag GmbH die Arbeitgeberqualitäten von mittelständischen Betrieben in Deutschland unter die Lupe. Analysiert und bewertet werden die Teilnehmer jeweils in den fünf Kategorien Vision und Führung, Personalentwicklung, Entlohnung, Kultur und Kommunikation sowie Familien- und Sozialorientierung.



In diesem Jahr unterzog sich auch Remmert der umfangreichen Qualitätsprüfung. Mit Erfolg: Der Lagerspezialist stellte seine Attraktivität als Arbeitgeber unter Beweis und punktete auf allen Ebenen. „Wir pflegen einen familiären Zusammenhalt, sind ehrlich, nachhaltig und bodenständig und begegnen uns stets auf Augenhöhe“, beschreibt Matthias Remmert, Geschäftsführer von Remmert, die Unternehmenskultur.



„Der Top-Job-Award ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Denn wir sehen darin vor allem auch die Aufgabe, uns ständig weiterzuentwickeln und unseren Mitarbeitern heute und in Zukunft einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz zu bieten.“ Seinen Mitarbeitern verspricht der Lagerspezialist vielfältige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten: von CAD-, IT- und SAP-Schulungen über After-Sales-Lehrgänge bis hin zu Sprachtrainings. Außerdem strebt das Unternehmen laufend Verbesserungen an und bezieht seine Mitarbeiter aktiv in diesen Prozess mit ein.



„Wir wollen bis 2020 unsere Innovationsführerschaft im Bereich Blechlager ausbauen und unsere Internationalisierung weiter vorantreiben. Dieses Ziel erreichen wir nur als Team. Bei uns trägt jeder Mitarbeiter mit seiner Motivation und seinem Engagement wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Darauf sind wir sehr stolz“, erklärt Stephan Remmert, Geschäftsführer von Remmert.