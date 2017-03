Kundentag bei Dematic

Maßgabe für die Entwicklung innovativer Intralogistik-Lösungen ist für die Dematic GmbH stets das Interesse und die Wünsche der Kunden. Diese Orientierung am Anwender kommt auch bei den regelmäßigen Dematic-Kundentagen zum Ausdruck. Diesmal haben Interessierte am 23. März die Möglichkeit, die Lösungen des Intralogistikers hautnah zu erleben. Unter dem Motto „Bedürfnisse verstehen – Lösungen finden“ lädt Dematic diesmal Logistik-, Betriebs- und IT-Leiter zu seinem Stammsitz in Heusenstamm ein.



„Die Teilnehmer erwartet wie gewohnt ein informatives und abwechslungsreiches Programm. Neben der Präsentation unserer erweiterten Produkt-palette für die Bereiche e-Commerce und den Bekleidungshandel und des verbesserten Software-Leistungsangebots, führen wir unsere Gäste auch durch unser neues Imagination Center“, sagt Jessica Heinz, Marketingleiterin der Dematic. Dort werden individuelle Lagerkonfigurationen virtuell in 3D dargestellt. Darüber hinaus präsentiert der Intralogistik-Spezialist hier verschiedene Systeme live und in voller Größe.



Im Rahmen der Veranstaltung können die Teilnehmer praxiserprobte Lager- und Förderlösungen in entspannter Atmosphäre aus der Nähe betrachten. Dabei erhalten sie Einblicke in bewährte Lösungen wie dem Dematic Multishuttle 2. Um zu sehen wie Dematic-Lösungen in der Praxis funktionieren, werden den Gästen außerdem aktuelle Best-Practice Beispiel zum Thema Projektmanagement und -integration vorgeführt. Darüber hinaus präsentiert der Anbieter von Intralogistiklösungen neue Software- Lösungen und gibt seine SAP-Expertise, die das klassische Warehouse- Management bis zu den Bereichen Big Data, Datenanalyse und Leistungsoptimierung umfasst, an die Besucher weiter.



Die Teilnahme am Dematic-Kundentag ist auch in diesem Jahr kostenlos möglich, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt. Interessierte werden daher gebeten, sich anzumelden. Anmeldeschluss ist der 17. März. Das Anmeldeformular und das Programm sind zu finden unter www.dematic.com/kundentag.