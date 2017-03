zurück

Kaup geht „Down under“

Die Kaup GmbH & Co. KG erwirbt ihren australischen Vertriebspartner, die Attollo Australia Pty Ltd. Die neue KAUP Australia Pty Ltd. wird die zwölfte Kaup-Auslandsniederlassung sein und festigt die Position des Aschaffenburger Maschinenbauers auf dem 5. Kontinent.