Grüner transportieren

Bewertet wurden: Die Entwicklung der spezifischen CO 2 -Emissionen gegenüber einem DHL internen Benchmark („Carbon Efficiency“). Das Engagement zur Harmonisierung von CO 2 -Berechnungs und -Berichtstandards sowie in anderen Umweltprojekten („Engagement“). Außerdem Detailierungsgrad und Qualität der bereitgestellten CO 2 -Effizienzdaten („Transparency“) sowie der Grad einer vertrauensvollen Zusammenarbeit („Cooperation“).



„DHL ist mit seinem grünen Programm GoGreen ein Pionier in der Logistik-Branche zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sind sehr stolz auf die hervorragenden Bewertungen und den ersten Platz im Ranking“, sagt Bettina Jansen, Leiterin Umweltmanagement bei Lufthansa Cargo. Seit langem herrscht zwischen beiden Unternehmen eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit geprägt von regelmäßigem Informationsaustausch zu Treibstoffeffizienz, Emissionen und gemeinsamen Aktivitäten zur Harmonisierung von CO 2 -Berechnungmethoden.



„Nachhaltigkeit und Umweltmanagement sind für uns sehr wichtige Kriterien in der Zusammenarbeit mit unseren Logistikpartnern. Deswegen hat DHL das GoGreen Carrier Rating ins Leben gerufen“, so Ingo-Alexander Rahn, Global Head of Air Freight bei DHL Global Forwarding. „Erstmalig wurde das Rating nun auch in der Luftfracht durchgeführt, bei dem Lufthansa Cargo aus dem Stand eine Spitzenposition einnahm und damit zu Recht zu unseren preferred Carriern gehört.“ Lufthansa Cargo nimmt ihre ökologische Verantwortung sehr ernst und will bis 2020 ihre spezifischen CO 2 -Emissionen um 25 Prozent senken – auf Basis von 2005. Das Umweltmanagementsystem der Frachtairline ist seit 2015 weltweit ISO 14001 zertifiziert.