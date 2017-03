Start für den Deutschen Verpackungspreis

Bis zum 30. Juni läuft die Einreichungsphase für den Deutschen Verpackungspreis 2017. Bei der materialübergreifenden Leistungsschau prämiert eine unabhängige Fachjury die besten Innovationen aus der Wertschöpfungskette der Verpackung. Der Wettbewerb richtet sich an Designer, Entwickler, Hersteller und Anwender. Auszubildende und Studierende können in ihrer eigenen Kategorie kostenfrei teilnehmen. Neben dem Deutschen Verpackungspreis wird seit 2016 auch der Gold-Award vergeben.



Argumente

„Mit dem Gewinn des Deutschen Verpackungspreises dokumentieren Unternehmen herausragende innovative Kraft und setzen ein Ausrufezeichen. Trophäe, Urkunde und Gewinner-Siegel sind gute Argumente in der Kommunikation mit Kunden, Konsumenten, Partnern und für das eigene Team“, erklärt Dr. Bettina Horenburg, dvi-Vorstand und Gesamtverantwortliche für den Deutschen Verpackungspreis, die Attraktivität des Wettbewerbs.



Kategorien und Kriterien

Die 10 Kategorien des Deutschen Verpackungspreises sind jeweils mit konkreten Kriterien hinterlegt und reichen von Maschinen und Technologie über Wirtschaftlichkeit bis hin zu Logistik und Materialfluss. „Die Kategorien erlauben es jedem Teilnehmer, sein Produkt zielgenau einzureichen und zu bewerben“, so Dr. Horenburg. Weil innovative Lösungen oft in mehr als einem Bereich überzeugen, kann jede Einreichung auch für mehrere Kategorien eingeschrieben werden. Zugelassen sind Produkte, Materialien, Technologien, Prototypen und Konzepte. „Was zählt ist die innovative Kraft der Neuerung. Das kann ein kleines Detail sein oder eine komplett neue Verpackungsfamilie.“



Gala der Gewinner mit Prof. Dr. Claus Hipp

Die Gewinner des Deutschen Verpackungspreises stehen im Mittelpunkt der feierlichen Preisverleihung am 26. September 2017 in der Humboldt-Box vor dem Schloss in Berlin. Gemeinsam mit besonderen Gästen aus der Branche erhalten die Sieger ihre Auszeichnung auf der großen Bühne. Die Gewinner des Gold-Awards erfahren dabei eine zusätzliche Würdigung. Als speziellen Ehrengast freut sich das dvi dieses Jahr auf Prof. Dr. Claus Hipp, geschäftsführender Gesellschafter der HiPP-Werke, Entrepreneur des Jahres und Träger mehrerer Verdienstorden und Umweltpreise.



Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Die Gala der Gewinner findet am 26. September 2017 in der Humboldt-Box vor dem Berliner Schloss statt. Anmeldungen zur Veranstaltung erfolgen über die Website des Deutschen Verpackungspreises unter www.verpackungspreis.de oder www.packagingaward.de.