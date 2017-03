DHL ist Global Top Employer

DHL, der weltweit führende Anbieter internationaler Express-Services, war außerdem zum dritten Mal in Folge das einzige Land, das auf jedem Kontinent der Welt zertifiziert wurde. Die Auszeichnung als Top Employer wird Unternehmen verliehen, die ihren Mitarbeitern hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Das Top Employer Institute ist ein globaler Anbieter von Zertifizierungsservices und zeichnet bereits seit über 25 Jahren die weltweit besten Arbeitgeber aus.



„Die Auszeichnung als Top Employer Global zum dritten Mal in Folge ist ein großer Erfolg und eine Ehre für uns“, sagte Ken Allen, CEO von DHL Express. Unsere 90.000 motivierten und engagierten Mitarbeiter sind das Fundament für unseren Geschäftserfolg. Mit ihrer Begeisterung, Loyalität und Professionalität haben sie in über 220 Ländern und Territorien bedeutendes Wachstum generiert. Uns ist bewusst, dass unsere Servicequalität, unser Erfolg und unsere Marktführerschaft eng mit dem Engagement unserer Mitarbeiter verbunden sind. Daher müssen wir sicherstellen, dass sie gerne in unserem Unternehmen arbeiten. Die Zertifizierung als Top Employer Global ist eine Auszeichnung unserer Arbeit und bietet uns die Chance, die erfolgreiche Unternehmenskultur von DHL Express zu feiern.“



DHL Express wurde in 59 Ländern zertifiziert. Das sind 16 mehr als im Vorjahr – ein weiterer Beweis für die Position als ‚weltweit internationalstes Unternehmen‘. 2017 hat der Konzern im Bereich Onboarding besonders gut abgeschnitten. „Die Auszeichnung bekräftigt unsere Initiative Insanely Customer Centric Culture und zeigt, mit welcher Begeisterung wir motivierte Mitarbeiter für unsere Organisation gewinnen, sie langfristig halten, einbeziehen und weiterentwickeln“, sagte Regine Büttner, Executive Vice President, HR Global & Europe bei DHL Express. „Unsere Mitarbeiter sind entscheidend, denn sie sind diejenigen, die erstklassige Services für unseren Kunden erbringen. Unsere Mitarbeiter werden immer oberste Priorität für uns haben. Wir arbeiten stets daran, Arbeitgeber erster Wahl zu sein.“



Das Top Employers Institute bewertet jedes Jahr weltweit die Best Practices der Unternehmen im Personalbereich. Zu den Schlüsselbereichen gehören die Förderung von Führungsqualitäten, das Performance-, Karriere- und Nachfolgemanagement, der Bereich Vergütung und Sachleistungen, die Personalplanung, Talentstrategie und Onboarding sowie die Bereiche Weiterbildung & Entwicklung und Unternehmenskultur.