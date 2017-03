Design-Auszeichnung für Toyota

Der Schubmaststapler der BT Reflex O-Serie mit Tragfähigkeiten bis zu 1,6 Tonnen wurde für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt und besticht durch klares Design: vom transparenten Dach über die aufgeräumte Mast-Struktur bis ins Detail. Dieses Konzept zeichnet nun eine 58-köpfige internationale Jury mit dem iF Design Award 2017 aus. Insgesamt gingen über 5.500 Bewerbungen aus über 59 Ländern für eine der Auszeichnungen in den sieben Kategorien ein.



„Der Award bestätigt unsere harte Arbeit, unser Streben nach stetiger Verbesserung und Kreativität. Wir fühlen uns erneut geehrt, Preisträger für einen internationalen Design Award zu sein, der unsere Design-Qualität auszeichnet. Nur dank der Zusammenarbeit des gesamten Teams konnten wir das schaffen“, sagt Magnus Oliveira Anderson, Head of Design at Toyota Material Handling Europe.



Die BT Reflex O-Serie wurde erst kürzlich zusammen mit den BT Reflex R- und E-Serie gelauncht. Bereits 1982 hat der BT Reflex unter dem Modelnamen 1350E einen iF Design Award erhalten. Seither wurde Toyota Material Handling mit über 40 Preisen ausgezeichnet.



Der iF Design Award wird jedes Jahr von Deutschlands ältester unabhängiger Design-Organisation, der in Hannover ansässigen iF International Forum Design GmbH, durchgeführt. Alle preisgekrönten Einreichungen werden in der iF Design Ausstellung in Hamburg gezeigt.