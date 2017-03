Still ist ausgezeichnet

Vergeben wird die Zertifizierung vom Top Employers Institute anhand eines einheitlichen und umfangreichen Untersuchungsprozesses, dem sich Unternehmen aus der ganzen Welt stellen können. Basis ist ein klar definierter, standardisierter Anforderungskatalog. Alle von den Unternehmen eingereichten Antworten und Belege werden durch eine unabhängige zentrale Instanz im Rahmen eines Audits eingehend geprüft. Nur wer hier besteht, erhält einen Platz in der exklusiven Gemeinschaft der zertifizierten Top Employers.



Der Weg dorthin führt über 100 Fragen mit 600 Antwortmöglichkeiten, die durch unternehmensinterne Richtlinien, Strategien und Methoden sowie ihre jeweiligen Messgrößen zu belegen sind. Die Fragen akquirieren sich aus neun Themenbereichen: Talentstrategie, Personalplanung, Onboarding, Training & Entwicklung, Performance-Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- & Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits sowie Unternehmenskultur. Still konnte sich in allen Kategorien erfolgreich behaupten und punktete insbesondere mit fortschrittlichen Mitarbeiterangeboten, vorteilhaften Arbeitsbedingungen sowie attraktiven Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten.



„Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Sie bestmöglich zu fördern, zu führen und zu entwickeln, genießt für uns oberste Priorität. Der unabhängige und komplexe Zertifizierungsprozess zum Top Employer bietet uns die ideale Gelegenheit zu prüfen, ob wir unserem hohen Selbstanspruch tatsächlich gerecht werden. Wir stellen uns ihm aus Überzeugung", so der Vorsitzende der Still Geschäftsführung, Dr. Henry Puhl.



Gestützt wird die Zertifizierung durch das Arbeitgeberranking „Deutschlands beste Arbeitgeber 2017“. Auf Basis von über 100.000 Arbeitnehmer-Bewertungen ermittelt das Magazin FOCUS in Kooperation mit dem Business Netzwerk XING und dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu einmal im Jahr die 1.000 besten Arbeitgeber der Bundesrepublik. Entscheidend ist dabei sowohl eine Weiterempfehlung durch die eigenen Mitarbeiter als auch die Wahrnehmung durch andere Arbeitnehmer innerhalb der Branche. Während Still im Gesamtranking mit Platz 89 zu den besten zehn Prozent zählt, erreicht das Unternehmen im Branchenranking (Schienenfahrzeug-, Schiffs-, Flugzeug- und sonstiger Fahrzeugbau) mit Platz sieben einen Platz in den Top 10 der besten Arbeitgeber Deutschlands.



Die hohe Arbeitgeberqualität der Still GmbH wird somit sowohl durch ein unabhängiges Institut als auch durch eine Bewertung der Arbeitnehmer bestätigt.