Daimler Supplier Award für Rhenus

Den Preis nahm Klemens Rethmann, Vorstandsvorsitzender der Rhenus, im Mercedes-Benz Center Stuttgart entgegen.



Seit fast 30 Jahren ist Rhenus als Lieferant für die Daimler AG tätig. Seit 1988 betreibt der Logistikdienstleister Läger für den Automobilhersteller, zunächst in Stuttgart, heute an vielen europäischen Standorten.



„Rhenus ist ein Unternehmen, das vor über 100 Jahren mit Schifffahrtstransporten über den Rhein begann. Heutzutage übernimmt Rhenus verschiedene Logistikdienstleistungen weltweit. Für uns ist Rhenus ein echter strategischer Partner mit Aktivitäten für viele unserer Produktionsstätten. Gemeinsam mit uns und mit wirklicher Leidenschaft nimmt Rhenus diese Herausforderung Tag für Tag an und beliefert das pulsierende Herz unserer Produktion. Jedes Teil zählt“, äußerte sich Dr. Sabine Lutz, Leiterin Einkauf Nicht-Produktionsmaterial der Daimler AG, bei der Verleihung.



Zu den Tätigkeiten der Rhenus für Daimler gehören Gebietsspedition, Beschaffung, Konsolidierung und Dekonsolidierung von weltweiten Lieferketten, Part-by-Part-Logistik, Disposition sowie Engpassmanagement. Lagerhaltung, Sequenzierung, Just-in-time- und Just-in-sequence-Belieferung sowie Vormontagen zählen ebenfalls zum Leistungsspektrum.



„Wir von Rhenus freuen uns alle sehr über den Award. Wir fühlen uns geehrt durch die Wertschätzung, die wir mit dieser Auszeichnung erfahren haben – von einem unserer größten Kunden. Die Automobilbranche erfordert eine hohe Flexibilität und Qualität. Wir stehen für eine partnerschaftliche, lösungsorientierte Zusammenarbeit, in der Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation an erster Stelle stehen. Daimler ist ein sehr anspruchsvoller Partner, der uns mit seinen Anforderungen motiviert, jeden Tag besser zu werden", so Klemens Rethmann, Vorstandsvorsitzender der Rhenus.