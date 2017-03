Coding Contest ein voller Erfolg

Für Peter Pötzi von der TU Graz hat sich die Teilnahme am Wettbewerb im Besonderen gelohnt. Mit der besten Lösung in der kürzesten Zeit gewinnt er den Knapp Coding Contest 2017!



Knapp ist ein Global Player in der Intralogistik. „Mit mehr als 600 Mitarbeiter in der Softwareentwicklung zählt Knapp zu den größten IT-Arbeitgebern in der Steiermark. Mit dem Programmierwettbewerb wollen wir Schüler und Studenten, die eine IT-Ausbildung absolvieren, für die vielseitigen Aufgaben in der Logistik begeistern und die hervorragenden Karrierechancen in unserem Unternehmen vorstellen“, so Ingo Spörk, Personalleiter bei Knapp.



Knifflige Programmieraufgabe

Beim Programmierwettbewerb konnten die IT-Nachwuchstalente ihr Wissen an einer konkreten Aufgabe testen und sich mit den teilnehmenden Kollegen messen. Sie hatten die Aufgabe innerhalb von 2,5 Stunden ein Software-Modul, wahlweise in Java oder C#, zu entwickeln. „Die Schüler und Studenten hatten die Coding-Aufgabe freie Lagerkapazitäten in einem Lager zu schaffen – ein Vorgang, der in der Logistik auch Konsolidierung genannt wird“, beschreibt Knapp Logistik- und Softwareexperte Mario Löfler die herausfordernde Aufgabenstellung.



Exzellente Lösungen – Siegerehrung und Chill-out

Nach über zwei Stunden intensiver Programmierarbeit und dem anschließenden Chill-out mit Beer & Burgers wurden die Sieger gekürt. Den Knapp Coding Contest und somit das Preisgeld von 1.500 Euro gewinnt mit Peter Pötzi ein Teilnehmer der ersten Stunde. Er gewann bereits 2015 und belegte den 3. Platz beim Vorjahreswettbewerb. Über den 2. Platz und über 1.250 Euro kann sich Alexander Dietrich von der HTL Kaindorf freuen. Stefan Piber von der HTL Villach sichert sich den 3. Platz und gewinnt 1.000 Euro.



Unter den Top 10 befanden sich weitere Studenten der TU Graz und TU Wien, der HTL Kaindorf und HTL Villach sowie vom FH Joanneum und der HTL Pinkafeld. Als beste teilnehmende Institution wurde die TU Graz ausgezeichnet. Ein iPad mini 4 nimmt Ewald Hartmann von der HTL Kaindorf mit nach Hause. Der Wettbewerb bietet aber nicht nur attraktive Preise, sondern ist auch ein Sprungbrett ins Unternehmen. Viele Teilnehmer nutzten die Chance mit den Knapp Software-Experten über die Aufgabe zu diskutieren und sich über Karrierewege bei Knapp zu informieren.