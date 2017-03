Sechsmal die Woche schickt EGIM direkte Züge von den deutschen Nordseehäfen über München nach Ungarn. Ab sofort bietet EGIM auch zweimal wöchentlich Direktverbindungen zwischen München und Budapest-BILK an, sowohl im Export als auch im Import



Lars Hedderich, Geschäftsführer Eurogate Intermodal GmbH: „Unsere Ungarnverbindungen sind zuverlässig und sehr erfolgreich. Das bestätigen unsere Kunden. Diesen Erfolg wollen wir ausbauen, indem wir konsequent unsere südosteuropäischen Relationen stärken. Erst vor wenigen Monaten haben wir eine Verbindung von Budapest in das ostungarische Nyribator eingerichtet, mit dem Ziel unseren Markt in Richtung Ungarn und Rumänien zu erweitern. Die Bahnverbindung von Budapest in Richtung Türkei ist eine zuverlässige Alternative zu den traditionellen LKW-Transporten und den Fährverbindungen. Kundenseitig besteht ein hoher Bedarf an Bahnverbindungen in die Türkei.“