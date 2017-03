"Schmidt-Gevelsberg ist dank gutem Personal und strategisch sinnvoller Entscheidungen auf qualitativ hohem Niveau kontinuierlich gewachsen. Davon profitiert auch die Kooperation als Ganzes. Zudem bringt sich die Geschäftsführung in den Bereichen Produktion und Vertrieb/Marketing aktiv in die Gestaltung des Netzwerks ein, was Extrapunkte im Ranking bringt", lobt Jörn Peter Struck, Vorsitzender der CargoLine-Geschäftsführung. Bereits 2010 konnte die Spedition die Topposition erzielen, zudem mehrere zweite und dritte Plätze in anderen Jahren.



International auf Wachstumskurs

Den zweiten Rang bekleidet Lebert (Kempten), einer der CargoLiner mit den zahlreichsten Platzierungen unter den Top 3 der "Partner des Jahres". Die Spedition aus dem Allgäu beeindruckte vor allem durch einen großen Zuwachs bei den internationalen Sendungen. Außerdem trägt ihre hohe Anzahl von Direktverkehren mit dazu bei, dass lediglich sechs Prozent aller Transporte in der Kooperation über Hub laufen.



Der dritte Sieger, BTG Feldberg (Bocholt), steht zum ersten Mal auf dem Treppchen. Auch er wies insbesondere im internationalen Bereich große Steigerungsraten auf und punktete speziell durch das Engagement seiner Führungskräfte in diversen Arbeitskreisen der Kooperation. "BTG Feldberg überzeugt durch kontinuierlich gute Leistung und hat den Wechsel von der dritten zur vierten Inhabergeneration sehr gut gemeistert", unterstreicht Struck und ergänzt: "Über alle Partner hinweg ist festzustellen, dass es immer wieder erfreuliche Überraschungen gibt. Es zählt nicht nur der absolute Wert, der im Ranking erzielt wird, sondern auch die Entwicklung. So haben auch vermeintlich kleinere Partner stets die Chance, ganz vorn dabei zu sein."



Messbare Kriterien

Zur Ermittlung der "Partner des Jahres" wertet das Netzwerk über zwölf Monate hinweg Kennzahlen aus wie die Auslieferquote in vorgegebener Qualität und Zeit, die prozentuale Steigerung der Sendungszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Qualität des Schnittstellen-Scannings zur Packstückverfolgung sowie die Mitarbeit in Arbeitskreisen und Entscheidungsgremien der Kooperation. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Franchisenehmer-Vollversammlung am 15. März in Seeheim-Jugenheim statt.