Die schnelle Flasche

Tyczka Totalgaz setzt ab sofort neue Maßstäbe in der Treibgasversorgung mit der blauen Motogas Bluetec Fla-sche. Die Treibgasflasche mit Klickverschluss erlaubt einen werkzeugfreien Flaschenwechsel. Der Flaschen-Schnellanschluss wird einfach von der Motogas Bluetec Flasche zum Wechseln ein- und ausgeklinkt. Das spart die Hälfte der vor-her benötigten Wechselzeit und erhöht so die Produktivität beim Warenumschlag. Und das Plus für die Umwelt: Moto-gas ist klimaneutral, das heißt Tyczka Totalgaz stellt die Emissionen für Motogas Bluetec CO2-frei.



