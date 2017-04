Der Gurke auf der Spur

Im Zuge dessen kommen gerade in der Lebensmittelindustrie immer häufiger Barcode-Lesegeräte für das automatisierte Identifizieren und Rückverfolgen der Produkte zum Einsatz. So hat Cognex, führender Hersteller von industriellen Bildverarbeitungssystemen, -sensoren und -software sowie ID-Lesegeräten, mit dem Barcode-Lesegerät DataMan 302 beim Lebensmittelhersteller Hengstenberg zu einer effizienten Track-and-Trace-Lösung beigetragen, durch die sich Einlegegurken mit dem Qualitätsmerkmal »Aus deutschem Anbau« bis zum jeweiligen Erzeuger zurückverfolgen lassen. Gleich am Anfang der Produktionskette erkennt und liest der DataMan 302 die Etiketten, die sich auf den Behältern mit den klassifizierten Gurkenchargen befinden. Sobald die eingelesenen Hersteller- und Produktdaten erfolgreich verifiziert sind, gelangen die Gurken in die nachgelagerte Produktion. Die langfristige Speicherung der Daten erlaubt es, die Char-gen auch noch nach Jahren bis zum Feld und Erzeuger zurückzuverfolgen. Die stationären Barcode-Lesegeräte gehören zur vielseitigen Serie von Cognex mit vielen Beleuchtungs- und Objektiv-Varianten für das Lesen anspruchsvoller Barcodes und Data-Matrix-Codes.



www.cognex.com