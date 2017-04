Der ESD-Werkstoff schützt vor elektrostatischen Aufladungen und leitet vorhandene Aufladungen ab. Damit lassen sich sensible Elektronikbauteile sicher transportieren und lagern. Auch in explosionsgefährdeten Bereichen bietet die Palette Schutz, da sie Funkenbildungen durch elektrostatische Entladungen verhindert. Sie ist in den Kategorien antistatisch, ESD (electrostatic discharge) und leitfähig erhältlich und hält Druckbelastungen im Stapel bis zu 5.000 Kilo stand.



www.cabka-ips.com