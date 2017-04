Mobil und platzsparend verladen

Durch die mittig angeordnete Schwimmachse lässt sich die Ram-pe optimal verfahren und benötigt während des Rangierens wenig Platz. Sie wird mittels Handhydraulikpumpe (oder elektro-hydraulische Pumpe) von der letzten Einsatzhöhe auf die neue Verladehöhe gebracht. Die BK912 wird an den Lkw/Containern in Stellung gebracht. Das Pumpenventil wird geöffnet, die Rampe senkt sich auf den Boden des Lkw/Containers. Die Mittelachse geht in Schwimmstellung. Da die Mittelachse während des Ladens keinerlei statische Aufgaben übernimmt, gibt es kein Einnicken des Staplers mit seiner Last. Nach Beendigung des Vorgangs wird der Sicherheitsketten-Schnellverschluss gelöst und das Hydraulikventil geschlossen. Die Rampe wird mittels hydraulischer Hand-pumpe hochgepumpt, sodass der Lkw nach Lösen der Sicherheitsketten vorfahren kann.



