Doll + Leiber setzt auf Digitalisierung

Unter diesem Motto zeigt Doll + Leiber auf der Messe Transport Logistic (Halle B2, Stand 203/304) individuelle Transportmanagementlösungen. »Gerade für kleine und mittlere Speditionen sowie Transportunternehmen stellt sich die Frage, an welchen Stellen entlang der Wertschöpfungskette eine Digitalisierung der Prozesse sinnvoll ist und sich in der betrieblichen Praxis umsetzen lässt. Mit intertrans-DMS und Logistik-crm stellen wir auf der Messe konkrete Lösungsansätze vor«, so Geschäftsführer Albert Doll.



