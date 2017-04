Gewinn für Stadt und Nutzer

Trotzdem ist es nicht schwer, einen sicheren und benutzerfreundlichen Parkplatz zu finden, denn die siebtgrößte Stadt der Niederlande mit fast 200.000 Ein-wohnern bietet allein im Zentrum der Stadt rund 5.000 Parkplätze in fünfzehn Parkgaragen an. In zwölf Garagen fahren die Nutzer durch ein Schnelllauf-Parksystemtor EFA-SST-Classic ein. Die Tore des Torspezialisten Efaflex öffnen bei Einfahrt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5 m/s und schließen sofort nach der Durchfahrt wieder mit bis zu 1 m/s. Insgesamt 28 EFA-SST-Classic sind inner-halb der vergangenen sieben Jahre in Parkgaragen der Stadt Almere eingebaut worden. Mit dem EFA-SST-Classic entwickelten die Efaflex-Ingenieure ein Tor, das universell für fast alle Bereiche der Industrie sowie für Parksysteme einzusetzen ist. Als Bauprinzip dient die Efaflex-Spirale. Das sichere Gebäudeabschlusstor öffnet in Bruchteilen von Sekunden und schließt sofort, nachdem das Fahrzeug pas-siert hat. So verhindert das EFA-SST-Classic unerwünschten Zutritt. Unbefugten Fahrzeugen bzw. Personen bleibt die Zufahrt/der Zutritt ins Gebäude verwehrt. Während bei herkömmlichen Garagentoren mit nur etwa fünf Öff-nungszyklen pro Tag gerechnet wird, ist das EFA-SST-Classic auf 250.000 Arbeitsspiele pro Jahr ausgelegt. Zur besseren Be- und Entlüftung ist es zudem möglich, die Tore auch mit perforierten Lamellen zu liefern.



www.efaflex.de