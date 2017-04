"Unser Fokus liegt auf Qualität"

Mehrseitiger Artikel:

Herr Dr. Beumer, wie steht die Beumer Group da im zweiten Quartal 2017?



Danke der Nachfrage, gut.



Wir mögen kurze Antworten, vielen Dank. Aber geht’s auch etwas ausführlicher?



Wir haben über die letzten 15 Jahre einen sehr dynamischen Wachstumskurs verfolgt, von 100 Millionen Euro Umsatzvolumen im Jahr 2003 auf 800 Millionen Euro in 2016. Die wesentliche Herausforderung bestand darin, dieses Wachstum sinnvoll zu gestalten. Das ist uns gelungen. Wobei: Wir mussten schon darauf achten, nicht ein bisschen zu viel des Guten zu tun.



Inwiefern?



Stirling Moss, ein britischer Formel-1-Fahrer der 1950er Jahre, hat einmal gesagt: »Wenn du alles unter Kontrolle hast, fährst du nicht schnell genug.« Das war das Beumer-Leitmotiv über 10, 15 Jahre hinweg. Und das war auch gut so. Beumer ist heute ein Unternehmen mit weltweit 30 Gesellschaften und 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind global aktiv und global erfolgreich. Die Expansion und die damit zusammenhängenden Akquisitionen haben sich also als voller Erfolg erwiesen. Jetzt berücksichtigen wir neben der von Stirling Moss auch eine andere Guide Line: »Fahre nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.«



Sie haben also das Tempo reduziert?



Akquisitionen, wie wir sie getätigt haben, müssen erst mal verkraftet und dann sauber ge-managt werden. Dazu zählt auch, dass sich unterschiedliche Unternehmenskulturen und Men-talitäten einander angleichen müssen. Wir empfinden unseren wunderbaren Mix aus unterschiedlichen Kulturen zwar als große Bereicherung für Beumer, aber die Integration von Unternehmen mit einem anderen kulturellen Hintergrund braucht eben Zeit.



Befindet Beumer sich in einer Art Konsolidierungsprozess?



Konsolidierung ist ein Begriff, den wir bewusst vermeiden. Er hat so einen negativen Beigeschmack. Dabei geht’s der Beumer Group ja gut. Immerhin konnten wir über die letzten Jahre ein solides Wachstum von fünf, sechs, sieben Prozent verzeichnen. Richtig ist aber auch: Wir sind stark gewachsen und haben jetzt den klaren Fokus darauf gelegt, unsere Qualitätsführerschaft zu halten. Und im Maschinen- und Anlagenbau ist das immer wieder eine beträchtliche Herausforderung. Schließlich sind wir im Engineering unterwegs, im Projektmanagement und in der Abwicklung. Bis neu hinzu gekommene Mitarbeiter in der Lage sind, qualitativ hochwertige Aufgaben wahrzunehmen, brauchen sie zwei, wenn nicht drei, vier, fünf Jahre. Deswegen ist die Skalierbarkeit in unserem Geschäft nicht beliebig.



