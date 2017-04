Gut gekühlt durch die Stadt

Unterflutechnologie - Viele Metropolregionen arbeiten an urbanen Mobilitätskonzepten um die Lärm- und Abgasbelastung in Innenstädten zu reduzieren. Ein Grund für Pfenning Logistics, sich bei Kühltransporten für die Unterflur-Kühlmaschine UT Spectrum von Thermo King zu entscheiden. Das Modell ermöglicht die Kühlung von Mehrkammerfahrzeugen mit unterschiedlichen Temperaturzonen. Ein einziges Mehrkammerfahrzeug kann so im Idealfall den Einsatz von drei bis vier kleineren Fahrzeugen ersetzen. Bis zu vier Kammern können mit der Kühlmaschine in unterschiedlichen Temperaturzonen für Frischeprodukte und für Tiefkühlkost bis zu minus 18 Grad betrieben werden.



