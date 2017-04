Mobiler Helfer von Omron

Beim Materialtransport in weitläufigen Anlagen ermöglichen die mobilen Roboter von Omron enorme Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen. Die Produktfamilie mobiler Roboter ist darauf aus-gelegt, Material rund um die Uhr schnell und zuverlässig zu trans-portieren und kann auch in besonders dynamischen Umgebungen selbständig navigieren. Sie eignen sich ideal für die Güterbeförderung in Lagerhallen, Vertei-lerzentren und Fertigungsanlagen. Ihre Nutzlastkapazität beträgt je nach Modell bis zu 130 Kilo. Im Gegensatz zu herkömmlichen fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) orientieren sich die mobilen Roboter bei der Navigation an den räumlichen Merkmalen der Anlagen. Sie können als Flotte von bis zu 100 Fahrzeugen eingesetzt werden, die von einem zentralen Flottenmanager koordiniert wird. Dieser kann direkt mit der Managementsoftware kommunizieren.



