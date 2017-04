Mitarbeiter gut geschützt

»Unseren Einschätzungen zufolge werden immer mehr Schlepper in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, weshalb Unternehmen sicherstellen müssen, dass ihre Mitarbeiter geschützt sind, ohne dabei auf Unterstützung bei der manuellen Materialhandhabung verzichten zu müssen«, sagt Rob Vesty, Vertriebsmanager für Großbritannien und Irland des Sicherheitsunternehmens Pyroban, Spezialist für Explosionsschutzlösungen. Master Mover ist ein Schlepperhersteller, der eng mit Pyroban zusammenarbeitet, um zu gewährleisten, dass Kunden mit potenziell explo-sionsgefährdeten Atmosphären ATEX-kompatible Ausrüs-tung erhalten. Pyroban ist dazu in der Lage, fast alle Mo-delle des Master Mover-Angebots für den Einsatz in Zone 2 umzurüsten. Hier kommt das firmeneigene system6000E zum Einsatz. Eines der Hauptmerkmale des Systems ist das Gasdetektionssystem, mit dessen Hilfe der Schlepper kon-trolliert zum Stillstand gebracht und abgeschaltet wird, wenn steigende Konzentrationen explosiver Gase oder Dämpfe gemessen werden. Das System prüft und kalibriert sich bei der Inbetriebnahme selbst, sodass sich Bedienpersonal stets sicher sein kann, dass es bei der Arbeit geschützt ist. Zudem stellt Pyroban Schutz für in Zone 1 betriebene Ausstattung zur Verfügung sowie Lösungen für die Zonen 21 und 22, in denen Stäube und Pulver auftreten.



www.pyroban.com