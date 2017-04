Logistik erleben und verstehen

Als Berufsfeld bietet sie zahlreiche spannende, herausfordernde Möglichkeiten. Um die Vielfalt der Aufgaben in diesem wichtigen Wirtschaftsbereich anschaulich darzustellen, gewähren am 27. April bereits zum zehnten Mal Unternehmen und Organisationen aus Industrie, Handel und Dienstleistung allen Interessierten kostenfrei Einblick in ihre Betriebe an dem von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) initiierten Event wie Zalando an seinem Standort in Erfurt am Tag der Logistik 2016 (Foto). Rund 170 Veranstaltungen sind für den kommenden Aktionstag bisher auf der Website für Interessierte im Angebot.



www.tag-der-logistik.de



www.bvl.de