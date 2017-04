Effizient und umweltfreundlich

Das Pilotprojekt begann zeitgleich in Frankfurt und in Utrecht (Niederlande). Der City-Hub fungiert als Mikrodepot für Fahrradkuriere und ist deshalb für die Zustellung auf der letzten Meile besonders interessant. Zum einen können in einer dieser Transportboxen bis zu einem Kubikmeter Volumen oder bis zu 125 Kilogramm und damit mehr Express-Sendungen als auf herkömmlichen Lastenrädern befördert werden. Zum anderen werden die Fahrleistung und Fahrzeit standardmäßiger Zustellfahrzeuge und damit auch die CO2-Emissionen reduziert. Jeder Hub kann bis zu zwei Zustellfahrzeuge ersetzen und spart jährlich über 16 Tonnen CO2 ein.



